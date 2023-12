Rivoluzione storica alla Lamborghini, al via settimana corta, aumento stipendi e nuove assunzioni

0 SHARES Condividi Tweet

Lamborghini firma un accordo storico che introduce la settimana corta per i dipendenti, aumenti salariali, nuove assunzioni e misure per il benessere dei lavoratori.

Innovazione nel mondo del lavoro

Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre, la Automobili Lamborghini ha firmato un accordo epocale con rsu e i sindacati Fiom e Fim. Dopo un anno di trattative, si introduce in Italia una novità rivoluzionaria: la settimana corta per i dipendenti. Questo “accordo storico” richiederà ancora alcuni passaggi burocratici prima di diventare effettivo. Nei prossimi giorni, il testo verrà presentato ai lavoratori dell’azienda e sottoposto a referendum. La nuova organizzazione del lavoro prevede una riduzione dell’orario lavorativo, con un aumento del salario annuale, 500 nuove assunzioni, miglioramenti sugli appalti continuativi, consolidamento dei diritti e tutela delle differenze.

Come cambia l’orario di lavoro alla Lamborghini

Il concetto di “settimana corta” verrà applicato alternando settimane da cinque e quattro giorni per i lavoratori a due turni, e settimane da cinque giorni e due da quattro per chi lavora su tre turni. Il personale operaio non collegato alla produzione avrà 16 giorni in meno all’anno, mentre il personale impiegatizio avrà 12 giornate in meno, con l’opzione di usufruire di 12 giorni di smart-working al mese.

Aumento dei salari e premi

I lavoratori Lamborghini riceveranno un incremento del premio di continuità di risultato annuale, che crescerà da 332€ nel 2022 a 2200 euro nel 2026. Inoltre, il nuovo Premio di Risultato sarà di 4,000 euro. Verrà inoltre erogato un premio straordinario legato al sessantesimo anniversario dell’azienda, pari a 1,063 euro. La quota totale annuale erogata ai dipendenti, in aggiunta al salario previsto dal Contratto Nazionale, salirà da 13,500 euro a circa 16,000 euro.

“lavorare meno, lavorare meglio”

Fiom e Fim hanno definito l’accordo una “vittoria importante”, sottolineando il miglioramento delle condizioni materiali dei lavoratori in appalto, il contrasto ai contratti pirata e l’incremento di strumenti per il sostegno alla genitorialità e il contrasto alla violenza di genere. La formazione contro la violenza di genere diventa obbligatoria e viene istituito un gruppo di lavoro sull’innovazione sociale. Questo accordo rappresenta un punto di riferimento nel settore automotive in Europa, introducendo una riduzione dell’orario di lavoro senza diminuzione del salario. Seguendo l’esempio di Lamborghini, anche Luxottica ha annunciato l’inizio di un progetto simile che coinvolgerà 20mila dipendenti.