Un addio carico di ricordi a Saonara per Giulia “Qui dove al battesimo avevi il vestitino che era stato della mamma”

Un toccante tributo a Giulia Cecchettin si svolge a Saonara, dove la comunità si riunisce per ricordarla con affetto.

Saonara commemora Giulia

Nel corso di una cerimonia intima nella chiesa di San Martino, la comunità di Saonara ha reso omaggio a Giulia Cecchettin. Le parole emozionanti lette da una voce femminile risuonano nella chiesa: “Ciao Giulia eccoti a Saonara, questa comunità l’aveva scelta tua mamma per celebrare il dono del battesimo con il bel vestitino bianco che un tempo era stato suo e che la nonna Bruna aveva conservato con tanto amore”.

Un addio carico di ricordi

La cerimonia ha rappresentato un momento di forte commozione per la comunità, che ha ricordato Giulia per il profondo legame che aveva con Saonara. La sua sepoltura accanto alla madre nel cimitero locale simboleggia il suo ritorno in un luogo molto significativo per lei e la sua famiglia.