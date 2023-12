Pamela Anderson acqua e sapone ai British Fashion Awards “Non cerco di essere la più bella, voglio solo sentirmi libera”

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Anderson sceglie un look naturale, senza trucco, sui Fashion Awards, sottolineando la sua scelta come espressione di libertà e ribellione personale.

La scelta di Anderson per l’autenticità

All’evento dei British Fashion Awards a Londra, Pamela Anderson ha attirato l’attenzione per il suo aspetto naturale, senza trucco. La sua apparizione, in contrasto con le convenzioni tipiche degli eventi di moda, è stata un’espressione di autenticità e fiducia in sé.

Spiegazione di una scelta stilistica

In un video di Vogue France, Anderson spiega la sua preferenza per un look naturale. “Non voglio competere con i vestiti. Non sto cercando di essere la più bella e lo percepisco come un senso di libertà, di rilassamento.”

Ribellione attraverso la bellezza

Anderson, che si occupa personalmente del proprio stile senza l’aiuto di stylist, parla apertamente della bellezza e dell’età, sottolineando l’importanza di essere fedeli a sé stessi. “È un po’ come una ribellione, perché ho notato che ci sono un sacco di persone che usano molto il trucco, e poi ci sono io che faccio l’opposto.”