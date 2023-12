Addio a Erica Galli a soli 26 anni, una ragazza piena di sogni, morta per un malore improvviso, un mese fa aveva perso il padre

0 SHARES Condividi Tweet

Erica Galli, giovane di Scandicci, è morta a 26 anni dopo un malore improvviso. La sua scomparsa segue quella del padre avvenuta pochi mesi fa, creando un vuoto incolmabile per la famiglia.

Una giovane vita spezzata inaspettatamente

Erica Galli, 26 anni, di Scandicci, è tragicamente scomparsa dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze.

Colpita da un malore improvviso, la sua morte rappresenta una perdita difficile da comprendere, soprattutto per la sua giovane età. La famiglia di Erica, ancora in lutto per la recente scomparsa di suo padre, Enrico, è stata nuovamente colpita da questa tragedia.

Il cordoglio e il sostegno alla famiglia sono espressi dalla comunità, mentre si preparano per il commovente addio a Erica, previsto per sabato 9 dicembre alle ore 15 a Villa Vogel, Firenze.

I dettagli della tragica scomparsa

Erica ha subito un malore grave circa dieci giorni fa, come riportato dalla Nazione. Inizialmente ricoverata nell’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli, le sue condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento al Policlinico di Careggi, dove si è spenta.

La giovane, laureata in Ingegneria all’Università di Firenze, aveva iniziato a lavorare per Gucci e dedicava tempo al volontariato presso l’Humanitas di Scandicci, nel settore dei servizi sociali.

Passione per i viaggi e la vita

Erica era una ragazza piena di vita, con una grande passione per i viaggi, il mare, il sole e la compagnia di amici. I suoi social media, ricchi di foto suggestive di luoghi come la Lapponia, le Canarie e l’Islanda, riflettevano la sua curiosità e desiderio di esplorare il mondo. Le sue immagini e racconti sui social trasmettevano la gioia di una giovane donna entusiasta di scoprire nuove culture e stringere amicizie in giro per il mondo.