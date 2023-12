Achille Lauro: “Ero un delinquente” tutta la sua storia nel docufilm “Ragazzi madre: L’Iliade” su Prime Video

0 SHARES Condividi Tweet

Il docufilm “Ragazzi madre: L’Iliade” di Achille Lauro, che racconta i primi dieci anni della sua carriera artistica, è ora disponibile su Prime Video

Achille Lauro, noto per la sua musica e le sue performance audaci, presenta il docufilm “Ragazzi madre: L’Iliade”, ora disponibile su Prime Video. Diretto dallo stesso Lauro e prodotto da De Marinis Group, il film offre uno sguardo approfondito sulla carriera decennale dell’artista. Dall’esordio con i mixtape nel 2012 fino all’album “Ragazzi madre”, Achille Lauro si è fatto conoscere per la sua evoluzione musicale, dal genere Urban alla rockstar e icona dello spettacolo. Con successi come “Me ne frego” e “Bam Bam Twist”, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Ragazzi madre: l’Iliade, un viaggio nella carriera di Achille Lauro

“Ragazzi madre: L’Iliade” invita i fan e i nuovi ascoltatori a rivivere i momenti salienti della carriera di Achille Lauro. Il docufilm, disponibile in esclusiva su Prime Video, narra il percorso dell’artista veronese cresciuto a Roma, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Rolls Royce” fino alla consacrazione come figura di spicco nel mondo della musica e dello spettacolo. Achille Lauro si racconta in questo film, svelando le tappe del suo viaggio artistico e personale, e condivide con il pubblico la sua visione e le sue esperienze.

Il futuro promettente di Achille Lauro

Il 2024 si prospetta come un anno importante per Achille Lauro, che ha lasciato intendere sui social media un imminente salto verso nuovi orizzonti artistici. Dopo aver pubblicato i singoli “Fragole” e “Stupidi Ragazzi”, e a due anni dall’ultimo album in studio, “Lauro”, i fan sono in trepidazione per il nuovo album e un possibile tour. Lauro, sempre innovativo e provocatorio, promette un 2024 “epico”, alimentando la curiosità e l’attesa dei suoi fan.