Albano svela il comportamento di Amadeus: “Mi ha detto che per me non ci sarebbe stato spazio a Sanremo quest’anno senza neanche ascoltare la canzone”

Al Bano Carrisi esprime delusione per non essere stato selezionato per il Festival di Sanremo 2024, nonostante un brano scritto con Francesco Vaia, dedicato all’Ospedale Spallanzani

Al Bano Carrisi ha condiviso la sua delusione per non essere stato scelto per il Festival di Sanremo 2024, nonostante l’invio di alcuni brani, tra cui uno dedicato all’Ospedale Spallanzani, scritto insieme a Francesco Vaia, attuale direttore generale della prevenzione del Ministero della salute. Il cantante ha espresso il dubbio che il direttore artistico Amadeus non abbia nemmeno ascoltato le sue canzoni e si è rammaricato per la mancata opportunità di partecipare al Festival, che avrebbe rappresentato il suo ultimo Sanremo, in linea con la sua età.

La polemica e la decisione di Albano

Deluso dalla decisione di Amadeus, AlBano ha dichiarato che presenterà il suo brano “Ci devi credere” in varie trasmissioni televisive. Ha raccontato che l’idea del brano è nata durante una sua partecipazione a “Domenica In”, con Mara Venier, e ha collaborato con Alterisio Paoletti e Fabrizio Belincioni nella scrittura. Nonostante la sua esclusione da Sanremo, Albano ha apprezzato l’onestà di Amadeus nel comunicargli anticipatamente che non avrebbe avuto spazio nel Festival, in seguito alla sua esibizione dell’anno precedente con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Le parole di Albano

Ha espresso il suo rammarico per non aver raggiunto le venti presenze a Sanremo, ma ha affermato di avere “la testa dura” e di aver comunque inviato le sue canzoni. Queste le sue parole: «Se avessi fatto anche questo Festival avrei chiuso la mia carriera sanremese con venti presenze, sedici in gara e quattro da ospite. Purtroppo non sarà così». E poi ha continuato: «Amadeus è stato molto onesto, dicendomi da subito che per me non ci sarebbe stato spazio a Sanremo, dopo l’esibizione dell’anno scorso con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Io però ho la testa dura e ho mandato lo stesso le mie canzoni».