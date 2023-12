Durante il volo, il pilota rivela a bambino che è guarito dal tumore al cervello: il video ha fatto esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

In un volo diretto a Disneyland, un momento straordinario ha emozionato i passeggeri

Jacob, un bambino americano di 10 anni, ha scoperto di essere guarito da un tumore al cervello in un modo inaspettato: un annuncio fatto dal pilota dell’aereo. Questo evento indimenticabile è stato organizzato dall’associazione Make-A-Wish, nota per realizzare i desideri dei bambini con patologie gravi. Nel video, che ha riscosso grande successo sui social, si vede Jacob seduto accanto alla madre ascoltare l’annuncio del pilota.

L’annuncio emozionante del pilota

Il pilota, visibilmente emozionato, ha rivelato a Jacob e ai presenti che il bambino è guarito. La reazione del pilota, che ha dovuto interrompere l’annuncio per l’emozione, ha reso il momento ancora più toccante: «Jacob, sei un vero eroe e non potrei essere più orgoglioso di condividere questo momento con te» e poi ha proseguito: «Cose del genere non accadono tutti i giorni e non la prendo alla leggera». Il pilota ha poi spiegato: «Jacob, poco prima del decollo, un rappresentante di Make-A-Wish ha contattato la compagnia aerea. Siamo stati informati che non soddisfi più i requisiti per essere un candidato Make-A-Wish». Il pilota con la voce rotta dall’emozione ha aggiunto: «Andrai comunque a Disneyland ma secondo i tuoi ultimi esami, Jacob, hai ancora molti anni per fare tutti i viaggi che potrai mai sognare». Nonostante Jacob stesse viaggiando verso Disneyland, il pilota gli ha assicurato che avrebbe avuto ancora molti anni per realizzare tutti i viaggi che avrebbe sognato.

La reazione emotiva di Jacob e della sua famiglia

Quando Jacob e la madre si sono girati, si sono trovati davanti ai passeggeri che tenevano cartelli con la scritta “Sei libero dal cancro!”. L’esultanza e gli applausi hanno riempito l’aereo, mentre Jacob, sua madre e un altro familiare si abbracciavano in un pianto di gioia. Il video, condiviso su TikTok, ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un simbolo di speranza e felicità.