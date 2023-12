Ambulanza si schianta contro un palo, muore sul colpo Monica a 57 anni, stava accompagnando la figlia disabile in ospedale  

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Amidei perde la vita in un drammatico incidente con un’ambulanza della Croce Rossa. Sua figlia e due operatori sono gravemente feriti.

Cronaca dell’incidente mortale

Un tragico incidente ha scosso San Pietro in Casale nel pomeriggio di mercoledì 13 dicembre. Una ambulanza della Croce Rossa, in circostanze ancora non chiare, si è scontrata violentemente contro un palo.

“L’ambulanza, chiamata da Monica Amidei per trasportare sua figlia disabile all’ospedale, ha perso il controllo e si è ribaltata più volte”, hanno riferito gli inquirenti. Questo terribile sinistro ha portato alla morte di Monica Amidei, 57 anni.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lei non c’era più nulla da fare. La figlia ventitreenne, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni rimangono incerte. I due operatori sanitari, fortunatamente, hanno subito solo lievi ferite.

Ricostruzione e indagini in corso

L’incidente è avvenuto in prossimità della strada provinciale 20, in via Gavesato. “Stavamo portando la figlia di Monica Amidei all’ospedale di Bentivoglio per dei controlli”, ha dichiarato uno degli operatori coinvolti. Le cause esatte del sinistro sono ancora oggetto di indagini.

Intanto, le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta e le possibili cause che hanno portato al fatale incidente.

Impatto sull’area e operazioni di soccorso

Il luogo dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati a recuperare il veicolo dal fossato in cui era finito.

La tragedia ha causato lunghe code su entrambi i sensi di marcia della strada provinciale 20. “Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare la normale viabilità e fornire assistenza alle persone coinvolte”, hanno comunicato i vigili del fuoco. La comunità locale rimane sconvolta da questa tragedia, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni degli altri feriti.