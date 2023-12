Principe Saudita porta 80 falchi in volo: viaggio aereo incredibile per gli uccelli rapaci

0 SHARES Condividi Tweet

Un principe saudita ha sorpreso tutti prenotando 80 posti su un aereo per i suoi falchi, un esempio vivido della cultura falconiera del Medio Oriente.

Recentemente, un volo commerciale negli Emirati Arabi Uniti ha catturato l’attenzione mondiale per la sua insolita lista di passeggeri: circa 80 falchi incappucciati. Questi uccelli rapaci, ospitati comodamente sui sedili dell’aereo, appartenevano a un principe saudita. L’immagine del volo, con i falchi seduti ordinatamente come comuni viaggiatori, ha rapidamente fatto il giro dei social media, lasciando molti in stupore per la singolarità della scena.

La cultura dei falchi nel Medio Oriente

Nel Medio Oriente, l’addestramento e la cura dei falchi non sono solo un passatempo, ma una parte integrante della cultura e della tradizione. Questi uccelli hanno un ruolo significativo nella storia e nell’identità culturale della regione, con una lunga storia di falconeria che risale a secoli fa. In molti Paesi arabi, possedere e addestrare falchi è considerato un segno di nobiltà e prestigio. Per agevolare il trasporto di questi uccelli nobili, gli Emirati Arabi Uniti hanno persino istituito un sistema di passaporti per i falchi, permettendo loro di viaggiare legalmente attraverso le frontiere internazionali. Questi passaporti sono validi per tre anni e consentono il viaggio in diversi Paesi, inclusi Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Pakistan, Marocco e Siria.

Il trasporto di falchi: un fenomeno comune

Nonostante possa apparire come un evento straordinario, il trasporto di falchi su aerei commerciali è abbastanza comune negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi del Golfo. Le compagnie aeree della regione sono abituate a ospitare questi uccelli rapaci, attrezzando i loro aerei per garantire un viaggio sicuro e confortevole sia per i falchi che per gli altri passeggeri. Questa pratica è un riflesso della profonda stima e del rispetto che queste culture hanno per i falchi. Questi uccelli non sono solo animali da compagnia o strumenti di caccia, ma rappresentano veri e propri simboli di status sociale e patrimonio culturale. Il volo unico con 80 falchi a bordo simboleggia il legame tra la tradizione secolare e la modernità del mondo arabo contemporaneo, unendo l’antica arte della falconeria con le comodità del viaggio aereo moderno.