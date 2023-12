Belen posta delle foto per Intimissimi: “Se non posti queste tipo di foto la tua carriera è finita”, la risposta di Belen non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, sotto i riflettori per le sue recenti foto in intimo, affronta le critiche sui social con risposte pungenti e dirette.

Belen ha suscitato discussioni e polemiche dopo aver pubblicato una serie di scatti in intimo per il brand Intimissimi sul suo profilo Instagram. Queste immagini, come spesso accade, hanno generato una cascata di commenti da parte dei follower. Alcuni di questi commenti si sono spinti a suggerire che senza queste foto, la carriera della Rodriguez sarebbe giunta al termine. Un follower ha scritto esplicitamente: «Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita».

La risposta di Belen Rodriguez

La Rodriguez, nota per il suo carattere forte e la sua presenza attiva sui social, non si è tirata indietro nel rispondere a questi commenti. Alla critica sulla necessità delle foto per la sua carriera, Belen ha risposto con un secco «Credici». Non è la prima volta che Belen si trova ad affrontare critiche e commenti sul suo aspetto e sulle sue scelte professionali, ma questa volta ha deciso di rispondere direttamente, evidenziando la sua indipendenza e la sua sicurezza.

Belen: una voce chiara contro il body shaming

Oltre alla risposta al commento sulla sua carriera, Belen ha affrontato altri feedback negativi con lo stesso spirito deciso. Ad esempio, a un commento che le chiedeva ironicamente se non diventasse mai brutta, Belen ha replicato. Queste interazioni mostrano come la showgirl non si lasci intimidire dalle critiche e mantenga una posizione forte e chiara contro il body shaming e le pressioni esterne. La sua capacità di gestire le critiche e di rispondere in modo diretto e franco fa di Belen un esempio di forza e indipendenza nel panorama dei social media e dello spettacolo.