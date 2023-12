Abbandonano il loro cane ferito da un’auto legato ad un albero perché sono non possono pagare le cure

0 SHARES Condividi Tweet

Nipsey Blue, un cane Corso, viene abbandonato dai suoi proprietari in un parco, legato a un albero, dopo essere stato investito e ferito gravemente.

Nipsey Blue, un cane corso di 2 anni e qualche mese, ha vissuto momenti difficili. Dopo essere stato investito da un’auto e aver subito una grave frattura alla zampa, i suoi proprietari hanno preso la decisione drastica di abbandonarlo. Hanno legato Nipsey a un albero in un parco e lo hanno lasciato lì, sostenendo di non poter permettersi le spese per le cure veterinarie necessarie.

Il salvataggio e la nuova vita

Fortunatamente, il destino di Nipsey ha preso una svolta migliore quando i volontari dell’associazione Rebel Dogs Detroit hanno scoperto il povero cane e sono intervenuti per soccorrerlo. Trovato in un parco tranquillo a Detroit, Michigan, Nipsey era in cattive condizioni. I volontari hanno dovuto prendere la decisione difficile di amputargli la zampa ferita. Nonostante le avversità, Nipsey ha iniziato il suo percorso di guarigione in una casa adottiva sotto il nuovo nome di Luxe.

La condanna e l’importanza del supporto

La direttrice del Dipartimento dei Servizi Generali di Detroit, Crystal Perkins, ha espresso la sua indignazione per l’azione crudele dei proprietari di Nipsey. Sebbene comprenda le difficoltà finanziarie che alcune famiglie possono incontrare, sottolinea che esistono modi più responsabili per gestire situazioni simili, come rivolgersi a un rifugio. Ora, Luxe cerca di lasciarsi alle spalle il passato doloroso, trovando amore e cura nella sua nuova casa adottiva.