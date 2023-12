Toro fugge dal macello e blocca i treni: cosa accade dopo

0 SHARES Condividi Tweet

Ricardo, un manzo Texas Longhorn di un anno e mezzo, ha vissuto un’avventura insolita che ha attirato l’attenzione della comunità

Giovedì mattina, ha vagato sui binari della Penn Station di Newark, causando un ritardo di 45 minuti nei treni tra Newark e New York. Le autorità dei trasporti hanno condiviso una foto di Ricardo in piedi sui binari, suscitando curiosità e preoccupazione.

La situazione è diventata caotica mentre polizia e squadre di emergenza cercavano di catturare il manzo. Cheryl H., testimone, ha raccontato a News 12 New Jersey di aver visto la polizia tentare di mettere il toro all’angolo due volte. Durante il secondo tentativo, Ricardo ha caricato gli agenti, che si sono ritirati per la paura. Alla fine, il manzo è stato sedato e trasportato in sicurezza.

La fuga di Ricardo dal macello e il suo arrivo sui binari ha causato un ritardo di 45 minuti nei treni tra Newark e New York. Dopo un tentativo di cattura, Ricardo è stato sedato e portato allo Skyland Animal Sanctuary and Rescue di Wantage. Mike Stura, fondatore del santuario, ha spiegato che Ricardo è giovane e pesante, ma sta recuperando. Riceverà cure veterinarie e rimarrà in quarantena prima di unirsi agli altri animali.

Una nuova vita per Ricardo

Ricardo è ora al sicuro allo Skyland Animal Sanctuary and Rescue di Wantage, dove Mike Stura, il fondatore del santuario, si prende cura di lui. Stura ha riferito che, dopo essersi ripreso dalla sedazione, Ricardo sembra in buona salute. Nonostante non si sia ancora alzato, sta ricevendo antibiotici per prevenire la polmonite e resterà in quarantena fino a quando un veterinario non lo dichiarerà abbastanza sano da unirsi agli altri animali. Stura sospetta che Ricardo sia fuggito da un macello locale prima di trovarsi sui binari, offrendogli così una seconda possibilità di vita lontano dal destino che lo attendeva.