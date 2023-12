Chiara Ferragni, quasi in lacrime, chiede scusa “Ho commesso un errore, devolverò 1 milione di euro all’ospedale  Regina Margherita”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni si scusa per il caso del pandoro “griffato” e annuncia una donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita.

Scuse pubbliche e responsabilità

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, si è presentata in video, visibilmente commossa, per assumersi le responsabilità nel caso del pandoro “griffato” Balocco.

Ha espresso il suo pentimento, affermando: «Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli.

Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro». In un gesto di scuse concrete, ha promesso di devolvere 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini.

La promessa di Ferragni: una donazione significativa

Ferragni ha sottolineato l’importanza di separare le attività di beneficenza dalle attività commerciali, riconoscendo un errore di comunicazione nel caso specifico.

Ha dichiarato: «Lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione.

Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza da attività commerciali». Questa dichiarazione mette in luce il suo impegno a imparare dai propri errori e a procedere con maggiore attenzione in futuro.

Impegno futuro e difesa della multa

Nonostante le scuse, Ferragni ha espresso disaccordo sull’entità della multa imposta dall’Antitrust, annunciando l’intenzione di impugnare il provvedimento. Ha riconosciuto un errore in buona fede, collegando la sua attività commerciale a una di solidarietà, e ha promesso che eventuali somme risparmiate dalla multa saranno aggiunte alla sua donazione.

Il video si conclude con Ferragni che promette di tenere informati i suoi seguaci su come l’ospedale utilizzerà la donazione, trasformando così un errore in un’opportunità costruttiva e positiva.