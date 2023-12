Chiara Ferragni: l’evoluzione da blogger di moda a icona del marketing digitale e l’impero della sua fortuna

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni, un’icona di successo nel mondo del digitale, ha costruito un impero economico grazie alla sua influenza e alle sue società, guadagnando cifre considerevoli per ogni post sponsorizzato

Chiara Ferragni, partita nel 2009 con un investimento di 510 euro nel blog The Blonde Salad, è ora un’imprenditrice digitale di grande successo. La sua azienda ha generato un fatturato di 40 milioni di euro nel 2021. Conosciuta per la sua capacità di trasformare ogni cosa che tocca in oro, la Ferragni può guadagnare fino a 80 mila euro per un solo post sponsorizzato. La sua ascesa è stata riconosciuta da Forbes che l’ha inserita tra gli under 30 più influenti e da Harvard, dove ha tenuto una lezione di economia e marketing digitale.

Chiara Ferragni: influencer e imprenditrice

Il nome di Chiara Ferragni è diventato un brand a sé, con una notorietà costruita anche attraverso la copertura social del suo ménage familiare e l’esposizione del marito Fedez. L’imprenditrice gestisce La Fenice srl (ex Serendipity), con 23 dipendenti e 14 milioni di euro di fatturato, e Tbs Crew srl, di cui è diventata azionista unica nel 2022. La sua influenza si estende anche al consiglio di amministrazione di Tod’s, dove il suo ingresso ha visto un aumento significativo del valore delle azioni.

Il marchio e l’influenza di Chiara Ferragni

La Ferragni continua a espandere il suo marchio, realizzando collezioni che spaziano dai cosmetici alle calzature, fino alla cartoleria e all’intimo per bambini. Il suo impatto nel mondo del marketing digitale è evidente, con clienti come Procter & Gamble, Nespresso e Bulgari. Nonostante le polemiche e gli scivoloni, la Ferragni rimane una figura centrale nel panorama dell’influencer marketing e del business digitale, dimostrando una resilienza e una capacità imprenditoriale che la pongono in una posizione di rilievo nel settore.