Tommaso Paradiso, al suo concerto la Nonna Rosa canta “F*****o a tutto”, il video fa impazzire il web

Un video di una nonna entusiasta al concerto di Tommaso Paradiso è diventato virale, mostrando il suo spirito giovanile e l’amore per la musica.

Tommaso Paradiso ha condiviso su TikTok un video che mostra una delle sue fan più anziane e affezionate, la signora Rosa, durante uno dei suoi concerti. La signora, che appare avere circa 80 anni, è stata ripresa mentre canta con entusiasmo “I nostri anni”. Accanto a lei, probabilmente, c’è una ragazza che sembra essere la nipote. Il video ha riscosso grande successo sui social, diventando un simbolo di gioia e vitalità senza età.

Reazioni entusiaste online

Il video ha suscitato reazioni positive e commenti entusiasti da parte degli utenti di Internet. Molti hanno espresso ammirazione per lo spirito giovanile della signora Rosa, con commenti come: “Questa donna è meravigliosa, si gode la vita al massimo” e “Che meraviglia questa signora, è agee solo anagraficamente, ha il cuore di una ragazzina”. Il video ha ispirato molte persone, che hanno espresso il desiderio di invecchiare con lo stesso spirito e hanno esortato i propri amici a fare lo stesso.

Nonna Rosa diventa una celebrità

Grazie a questo video, la signora Rosa è diventata una sorta di icona per molti, guadagnandosi l’affetto e l’ammirazione del pubblico online. Questa esperienza al concerto di Tommaso Paradiso potrebbe essere stata solo l’inizio per lei, in vista del prossimo tour estivo dell’artista. Paradiso, infatti, ha recentemente annunciato le date del suo tour che inizierà il 30 giugno e finirà il 24 agosto, con tappe in varie città italiane. Non c’è dubbio che molti sperano di vedere nuovamente nonna Rosa tra il pubblico, continuando a godersi la vita con la stessa passione.