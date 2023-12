Flavio Briatore posta il video dove pulisce il pavimento con i suoi dipendenti, il commento pungente sul web “Gli unici secondi in cui hai lavorato”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore, noto imprenditore, è stato ripreso mentre puliva il tappeto del suo Billionaire Resort in Kenya, suscitando reazioni contrastanti sui social media.

Briatore e la pulizia “fai-da-te”

Flavio Briatore, famoso imprenditore, ha recentemente condiviso un video che lo ritrae mentre pulisce a mani nude il tappeto del suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya. Nel video, Briatore, insieme a due dipendenti, si impegna in un’attività di pulizia domestica, dimostrando un approccio pratico e diretto al lavoro.

Questa scena, che ritrae tutti e tre a carponi a sfregare il tappeto con una spazzola speciale, ha destato notevole attenzione e ha generato una vasta gamma di reazioni online.

Reazioni contrastanti al video

I commenti al video mostrano un mix di sentimenti. Alcuni utenti hanno espresso sarcasmo e disapprovazione, con commenti come «Gli unici secondi in cui hai lavorato», o «Non c’è bisogno di fare il finto umile», evidenziando un certo scetticismo sulla sincerità dell’azione di Briatore.

Altri hanno ironizzato sulla situazione, suggerendo che l’imprenditore potrebbe permettersi un pulitore per tappeti elettrico, anziché impegnarsi personalmente in un lavoro così manuale.

Il caso Ferragni entra nella conversazione

Tra i vari commenti, alcuni hanno fatto riferimento alla recente controversia di Chiara Ferragni, confrontando il video di Briatore con il video di scuse di Ferragni per il caso del pandoro. Un utente ha commentato

«Comunque più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni», ricevendo oltre 200 like e molti commenti di approvazione. Questo dimostra come la vicenda di Ferragni rimanga un argomento caldo sui social media, influenzando le conversazioni anche in contesti apparentemente non correlati.