Fermato dalla Polizia automobilista che viaggiava in autostrada a 204 km/h con una bimba di 4 anni senza seggiolino e cintura di sicurezza

La Polizia Stradale di Padova ha fermato un uomo che guidava a 204 km/h su un tratto dell’Autostrada A4. Tra i passeggeri, una bambina di 4 anni non era in sicurezza.

Eccesso di velocità rilevato dalla polizia stradale

Il giorno di Santo Stefano ha visto un intervento significativo da parte della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Stradale di Padova. In una giornata dedicata alla vigilanza sulle strade, gli agenti hanno intercettato un grave caso di eccesso di velocità.

Un automobilista è stato “fotografato” mentre percorreva l’Autostrada A4, nei pressi della Area di Servizio di Limenella Est, a una velocità di 204 chilometri all’ora, ben oltre il limite legale di 130 km/h.

Questo tipo di infrazione non solo rappresenta un serio rischio per la sicurezza stradale, ma comporta anche gravi conseguenze legali per il conducente, tra cui il ritiro della patente.

Immediato intervento e sanzioni

La rapidità e l’efficienza della Polizia Stradale hanno giocato un ruolo fondamentale nell’evitare potenziali pericoli derivanti dalla pericolosa velocità del veicolo.

Una collaborazione ben coordinata tra gli agenti ha permesso di intercettare e fermare l’auto a circa 30 chilometri dal punto in cui era stata rilevata la violazione.

L’autista, un cittadino albanese di 25 anni, viaggiava insieme ad altri tre passeggeri, tra cui una bambina di 4 anni che, al momento del controllo, era in una situazione di rischio, non essendo seduta sul seggiolino e senza cintura di sicurezza.

Questa ulteriore violazione ha aggravato la posizione dell’uomo, che è stato sanzionato per le sue azioni irresponsabili e gli è stata ritirata la patente.