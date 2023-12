Donna aveva denunciato il marito per aggressione con l’acido, arrestata perché potrebbe essere stata lei l’autrice dell’aggressione

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 50 anni, precedentemente considerata vittima di un attacco con acido dal marito, è stata arrestata con l’accusa di calunnia e sfregio permanente. È emerso che potrebbe essere stata lei l’autrice dell’aggressione.

Le indagini sull’incidente del 5 dicembre, dove una donna ha accusato il marito di averle gettato dell’acido addosso, hanno preso una svolta inaspettata. Inizialmente vista come vittima, la donna di 50 anni è ora agli arresti con l’accusa di sfregio permanente e calunnia. La polizia di Agrigento e il commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito l’arresto, sostenendo che sia stata lei la responsabile dell’attacco.

Il marito inizialmente accusato ora appare come vittima

Il marito, di 48 anni, aveva subito gravi ferite alle mani e al collo ed era stato ricoverato al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Era stato arrestato subito dopo l’incidente, ma ha sempre sostenuto di essere stato aggredito dalla moglie. Ha negato di aver toccato la bottiglietta con l’acido, contraddicendo la versione fornita dalla moglie.

Le dichiarazioni iniziali della donna ora messe in dubbio

La donna, in precedenza, aveva affermato di essere tornata a casa per prendere alcuni oggetti personali, quando aveva trovato il marito con una bottiglia di acido. Aveva dichiarato che lui le aveva gettato l’acido sul viso, causandole ferite per cui era stata data una prognosi di 20 giorni. Tuttavia, queste dichiarazioni sono ora messe in dubbio a seguito del suo arresto. Il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, aveva precedentemente invitato alla cautela nella diffusione delle notizie, sottolineando l’importanza di non cadere nella morbosità o nel linciaggio mediatico.