Arrestato Tommaso Verdini, il padre Denis Verdini indagato per corruzione

Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore Denis Verdini, è stato posto agli arresti domiciliari in relazione a un’inchiesta sulla corruzione legata agli appalti Anas.

Tommaso Verdini, il figlio dell’ex senatore Denis Verdini, si trova agli arresti domiciliari per presunta corruzione in un’indagine sugli appalti dell’Anas. Il gip di Roma ha imposto la misura cautelare, che avrà una durata di dodici mesi. Anche altre quattro persone sono state sottoposte a misure cautelari simili. Le indagini sono coordinate dai pm della procura di Roma.

Le accuse e le indagini in corso

L’inchiesta, che ha visto Verdini finire sul registro degli indagati da luglio dello scorso anno, si concentra sulle consulenze e gli appalti pubblici gestiti dall’Anas. Le perquisizioni, condotte dalla Guardia di Finanza, mirano a ricostruire il sistema di consulenze e appalti. Secondo le indagini, i vertici di Anas non sono coinvolti.

Il coinvolgimento di Denis Verdini

Il coinvolgimento dell’ex senatore Denis Verdini nell’inchiesta è una notizia recente. Il figlio Tommaso avrebbe offerto consulenze a centinaia di migliaia di euro tramite la sua società Inver, specializzata in lavori pubblici. L’ipotesi degli inquirenti è che Tommaso Verdini abbia fornito informazioni e documenti riservati agli imprenditori per favorirli nei bandi Anas. Nonostante non siano state riscontrate “dazioni di denaro” a luglio 2022, l’indagine è ancora in corso.