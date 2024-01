Mistero sulla morte di un 21enne precipitato nel vuoto da un balcone, il dramma si è consumato alla presenza di amici

0 SHARES Condividi Tweet

Un ragazzo rumeno di 21 anni è morto dopo essere caduto da un appartamento ad Alessandria. La Squadra Mobile della polizia sta indagando per determinare le circostanze dell’incidente.

Investigazione su un fatale incidente

Le autorità di Alessandria stanno indagando su un incidente apparentemente tragico che ha portato alla morte di un giovane di 21 anni di origine rumena. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, quando il ragazzo è precipitato dal secondo piano di un edificio situato in via Parma, nel centro della città, vicino alla Cattedrale.

Intervento immediato della polizia scientifica

Dopo l’incidente, la polizia scientifica è intervenuta per delimitare l’area e effettuare i necessari rilievi. Secondo quanto riportato da La Stampa, il giovane, un operaio di professione, era recentemente arrivato in città dalla Romania.

Testimonianze raccolte dagli investigatori

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di vari condomini del palazzo, compresa quella della persona che ha per primo allertato i soccorsi. Inoltre, sono stati ascoltati alcuni connazionali del 21enne che si trovavano nell’appartamento da cui è caduto.

Continuano le indagini senza escludere alcuna pista

L’Ufficio di Gabinetto della Questura ha comunicato che le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono ancora in corso e non sono emersi dettagli rilevanti. Gli investigatori stanno considerando tutte le possibili cause della morte del giovane e nuove informazioni saranno rese note non appena saranno disponibili ulteriori risultati degli accertamenti in corso.