Fitta pioggia, asfalto scivoloso, impatto fatale tra un Suv e una Punto, muore sul colpo il 26enne Simone Rizzo

Simone Rizzo, un giovane di 26 anni, è tragicamente deceduto in un incidente a Meano. La sua morte ha lasciato un segno profondo nella sua comunità di Bruino.

Impatto fatale su strada bagnata

Nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, a Meano, località appartenente a Perosa Argentina in provincia di Torino, si è verificato un fatale incidente stradale.

Simone Rizzo, un ragazzo di 26 anni, ha perso la vita in seguito a una collisione tra la sua Fiat Punto e un Suv Mercedes lungo la ex strada regionale 23.

Le indagini preliminari della polizia stradale di Pinerolo suggeriscono che la Fiat Punto di Rizzo potrebbe aver deviato sulla corsia opposta, probabilmente a causa di intensa pioggia, causando così lo scontro con il Suv Mercedes e il suo tragico impatto contro un new jersey stradale.

Reazioni della comunità e intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori sono accorsi sul luogo dello scontro, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Bruino, dove Simone viveva.

Amici e vicini hanno espresso il loro dolore e sgomento attraverso i social network. “Non riesco ancora a crederci, forse non ci crederò mai. Non finisce qui, continua ad essere te stesso ovunque tu sia, per tutti noi. Ciao, Simone, ti voglio un bene infinito”, ha scritto un amico di Simone

“Non ci voglio credere perché se lo facessi sarebbe tutto più vero, e mi rifiuto. Mi rifiuto di crederci. Ti voglio bene, Simo. Non ti dimenticherò mai”, ha aggiunto un’altra persona. Il Punto Giovani locale ha anch’esso espresso il proprio lutto:

“La scomparsa prematura del nostro carissimo Simone Rizzo ci ha sconvolto. Uno dei nostri ragazzi è salito in cielo e tutta la comunità piange questa immane tragedia. Ci stringiamo al dolore della famiglia e preghiamo per loro. La perdita di un ragazzo così eccezionale non può trovare conforto se non con la forza della fede. Simone, ti amiamo, ci mancherai”.

Profilo della vittima

Simone Rizzo, che viveva a Bruino, aveva frequentato la Scuola di amministrazione aziendale di Torino e si stava specializzando in Direzione d’impresa e marketing, lavorando nel frattempo come agente immobiliare.

La sua improvvisa e tragica scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e tra le persone che lo conoscevano.