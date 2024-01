Massimo Giletti in odor di matrimonio: “Ho trovato l’anima gemella dopo anni da scapolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore, ha rivelato di avere una persona importante nella sua vita e non esclude l’idea di sposarsi, nonostante la sua storica riservatezza sulla vita privata.

Massimo Giletti, celebre per il suo passato da scapolo, ha recentemente aperto il suo cuore all’idea di costruire una famiglia. In una lunga intervista al settimanale Gente, ha ammesso di avere una “presenza importante” nella sua vita e di essere ora aperto all’idea del matrimonio. Questa rivelazione segna un cambiamento significativo per Giletti, che una volta si mostrava reticente riguardo alle relazioni serie.

I dettagli privati rimangono un mistero

Nonostante abbia accennato a una relazione, Giletti ha mantenuto riservato il nome della sua compagna. In passato, sono stati attribuiti a lui numerosi flirt, incluso un presunto con Sofia Goggia, ma il conduttore ha sempre evitato di parlare apertamente della sua vita sentimentale. “Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è”, ha dichiarato, mantenendo la privacy sulla sua vita amorosa.

Progetti futuri e vita professionale

Oltre ai suoi piani personali, Giletti ha anche condiviso i suoi progetti professionali. Dopo la conclusione del suo programma “Non è l’Arena” su La7, il giornalista ha rivelato di avere progetti in Rai per i prossimi cinque mesi, ma il suo futuro lavorativo rimane aperto a diverse possibilità, grazie a molteplici offerte. Nel 2022, Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione “Non è l’Arena”, causato da una forte influenza, ma ha ripreso velocemente senza ulteriori problemi di salute.