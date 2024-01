Napoli, anziana 75enne e il figlio invalido escono per fare una passeggiata e al ritorno trovano la casa occupata dagli abusivi

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna di 75 anni di Napoli e suo figlio invalido sono stati costretti a lasciare la loro casa, occupata abusivamente da estranei mentre erano fuori per una visita.

Una donna anziana di Napoli, di 75 anni, ha vissuto un incubo quando, dopo una visita a una figlia, ha scoperto che la sua abitazione era stata occupata da estranei. L’incidente è avvenuto in un appartamento popolare riscattato dall’ex IACP in via Stadera, nella zona orientale di Napoli. La signora, proprietaria della casa e madre di un figlio invalido, è stata costretta a denunciare l’occupazione ma, nonostante ciò, continua a vivere fuori dalla sua casa.

La denuncia e la situazione complicata

Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi Sinistra ha raccontato la storia di Anna, descrivendola come una donna con un figlio invalido che ha trovato la sua casa occupata da famiglie di origine colombiana. Queste persone sarebbero entrate nell’appartamento procurandosi le chiavi da una conoscente della proprietaria. Anna ha fatto diverse denunce e i Carabinieri sono intervenuti, ma non è riuscita a rientrare nella sua abitazione. Borrelli ha evidenziato che ci sono centinaia di occupazioni abusive in atto, gestite a volte da organizzazioni criminali o da occupanti abusivi che sopraffanno anziani o persone sole.

Il disperato appello della signora Anna

La signora Anna, in una dichiarazione a Borrelli, ha espresso la sua preoccupazione e il suo disperato bisogno di aiuto. “Ho 75 anni e un figlio invalido, non ho molto tempo davanti per rientrare in possesso di casa mia,” ha detto Anna. Ha descritto la sua angoscia nel vedere la propria casa occupata da estranei, preoccupata anche per le conseguenze delle utenze staccate. Rivolgendosi alle autorità, ha chiesto aiuto per risolvere questa ingiustizia che la sta privando della casa acquistata con grandi sacrifici dal Comune.