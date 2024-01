16enne muore dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sulle strisce pedonali

0 SHARES Condividi Tweet

Un giovane di 16 anni ha perso tragicamente la vita questa mattina a Cagliari, dopo essere stato colpito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Un tragico incidente stradale

Nella mattina dell’8 gennaio, una tragica notizia ha scosso la città di Cagliari: un ragazzo di sedici anni è stato mortalmente investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La vittima, un giovane studente, è stata colpita da una Fiat Punto. Nonostante il veicolo non procedesse ad alta velocità, l’impatto è stato fatale.

Immediata la reazione della conducente

La conducente della Fiat Punto, visibilmente sotto shock, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Ha prontamente allertato i servizi di emergenza.

“Ho sentito un forte colpo e ho subito frenato,” ha dichiarato la donna ancora scossa. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti rapidamente sulla scena in via Peretti, avviando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli sforzi disperati per salvare il ragazzo

Nonostante gli intensi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato la comunità in lutto. “Abbiamo fatto tutto il possibile, ma i suoi traumi erano troppo gravi,” ha commentato uno dei medici intervenuti.

La città di Cagliari ora piange la perdita di un giovane cittadino, mentre la comunità si interroga sulla sicurezza stradale e sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro.