La volta buona, Caterina Balivo resta di ghiaccio, interviene in diretta la suocera che la critica aspramente, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo, durante “La Volta buona” su RaiUno, riceve commenti critici sul suo abbigliamento dalla suocera, in un collegamento a sorpresa.

Durante una puntata speciale di “La Volta buona“, trasmessa su RaiUno, Caterina Balivo ospita Michele Cucuzza per celebrare i 70 anni delle trasmissioni Rai. Un collegamento inaspettato con Rosanna Cacio, inviata del programma, rivela un’ambientazione familiare per la conduttrice: il salotto di sua suocera. La signora Mirella, madre di Guido Maria Brera, marito di Balivo, si rivela non solo un’appassionata fan di Michele Cucuzza ma anche l’organizzatrice della sorpresa.

La critica inaspettata della suocera

La situazione prende una svolta imprevista quando l’inviata chiede alla signora Mirella di esprimere un parere sul look della Balivo. Senza esitazioni, la suocera commenta: “Oggi è vestita un disastro, mi dispiace”. La dichiarazione genera stupore e ilarità in studio, e la signora Mirella aggiunge che il giorno precedente era vestita anche peggio. Mentre la conduttrice cerca di scherzare sull’accaduto, la suocera continua: “Forse hai sbagliato camicetta, hai sbagliato l’abbinamento… no no va bene, può andare bene, te stai sempre bene… Mica ti voglio perdere, per carità”.

Elogio a Michele Cucuzza e chiusura del collegamento

L’attenzione si sposta poi su Michele Cucuzza, lodato dalla signora Mirella per il suo stile di intervista e la sua capacità di non prevaricare gli ospiti. La suocera di Balivo sottolinea la differenza tra Cucuzza e i giornalisti contemporanei, spesso affrettati e ansiosi. Al termine del collegamento, la conduttrice chiede alla suocera un giudizio sull’abbigliamento di Cucuzza, ricevendo una risposta lusinghiera: “Lui è un signore, veste sempre bene!”.