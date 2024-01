Operaio travolto da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta, si chiamava Luca Rossi e aveva 52 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Rossi, un operaio di 52 anni, è morto dopo essere stato investito da una Peugeot Gt mentre tornava a casa in bici a Albano Sant’Alessandro.

Tragico incidente a Albano Sant’Alessandro

Venerdì 12 gennaio, Luca Rossi, un uomo di 52 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Rossi, che stava rientrando a casa in bicicletta dopo un turno di lavoro, è stato investito lungo via Cavour ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo. La collisione, avvenuta in prossimità dell’incrocio con via Galvani, è stata così violenta da farlo sbalzare per circa 50 metri.

Dettagli dell’incidente e lutto familiare

Rossi, impiegato presso l’azienda chimica Polynt di Scanzorosciate, aveva appena concluso il suo turno di lavoro serale. “Gli dicevo sempre di andare in macchina”, ha detto la sorella a L’Eco di Bergamo, “ma lui preferiva così per fare un po’ di movimento”. L’operaio è stato colpito da una Peugeot Gt guidata da un 22enne, e la

sua bicicletta è stata trascinata fino a 100 metri di distanza. La vettura si è fermata a circa 150 metri dall’impatto, vicino a una rotonda.

Ricordo della vittima e indagine in corso

La sorella di Rossi lo ha descritto come un appassionato di viaggi, specialmente in Spagna, dove amava andare con la sua fidanzata. Il personale del 118, insieme a carabinieri e polizia stradale di Treviglio, ha tentato invano di rianimarlo sul luogo dell’incidente. Il giovane alla guida della Peugeot è uscito illeso dall’incidente, ma è stato portato in ospedale per esami e test su alcol e droga. Le indagini sono in corso per determinare la dinamica precisa dell’incidente e se Rossi fosse in sella alla bici o la stesse conducendo a piedi al momento dell’impatto.