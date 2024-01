Kate Middleton in ospedale per un’operazione all’addome: “E’ un serio problema di salute”

0 SHARES Condividi Tweet

Kate Middleton è in convalescenza dopo un intervento all’addome, con il Principe William che annula impegni per restare al suo fianco.

Intervento riuscito per Kate Middleton

È notizia che Kate Middleton si trova ricoverata presso l’ospedale di Londra, la London Clinic, dopo aver subito un intervento all’addome.” Sorgenti vicine alla corte britannica confermano la notizia, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua condizione di salute. Le supposizioni avanzate dai media britannici sull’ipotesi del cancro sembrano infondate anche se le notizi che arrivano parlano di un serio problema di salute. La Duchessa di Cambridge rimarrà ricoverata in ospedale per circa 10 o 15 giorni prima di tornare a casa per la convalescenza.

Post-operatorio per la principessa

Secondo le fonti, l’intervento all’addome a cui è stata sottoposta Kate è andato a buon fine. Rimarrà in ospedale a Londra con l’obiettivo di tornare a casa per la convalescenza all’incirca tra due settimane. “Non si prevede che possa riprendere gli impegni ufficiali fino a Pasqua”. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui suoi profili social, ha espresso il suo desiderio che “le informazioni mediche personali rimangano private”. Si è anche scusata per gli impegni annullati: “La principessa di Galles desidera scusarsi per il fatto di dover rimandare i suoi prossimi impegni. Si augura di poterli recuperare non appena possibile”.

Il Principe William dimostra il suo sostegno

Il tabloid People riferisce che il Principe William ha ridotto i suoi impegni per dedicarsi alla moglie e ai loro figli, George, Charlotte e Louis. Eviterà di partecipare agli eventi pubblici “mentre la principessa sarà in ospedale o durante i primi giorni della convalescenza a casa”. DailyMail indica che la coppia ha annullato tutti i prossimi impegni all’estero, anche un presunto viaggio a Roma che avrebbero dovuto fare in primavera, che ora è “in dubbio”.