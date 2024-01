Flavia Vento decide di svelare tutta la verità: “Il flirt con Totti c’è stato, era il 2001, prima del matrimonio con Ilary”

0 SHARES Condividi Tweet

Flavia Vento, ospite del programma “Donne al bivio”, rivela per la prima volta in TV di aver avuto un flirt con Francesco Totti nel 2001, ben prima del suo matrimonio con Ilary Blasi.

Flavia Vento svela un flirt con Totti

Flavia Vento, famosa showgirl italiana, ha finalmente parlato del suo rapporto con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Durante una partecipazione al programma televisivo “Donne al bivio”, condotto da Monica Setta, la Vento ha rivelato di aver avuto un breve flirt con Totti nel 2001. Questa confessione arriva dopo anni di voci, alcune delle quali avevano creato tensioni, come il noto scambio di accuse tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona.

Il racconto di una storia passata

Flavia Vento ha descritto l’incontro con Totti avvenuto a casa del famoso stilista Valentino, attribuendogli anche un tocco di fortuna: “Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto”. Ha inoltre ricordato con affetto quel periodo, sottolineando che il flirt avvenne molto prima che Totti iniziasse la sua relazione con Ilary Blasi. Le dichiarazioni della Vento hanno lo scopo di chiarire la cronologia degli eventi, distanziandosi dalle accuse di aver interferito nella relazione di Totti e Blasi.

La Vento parla dopo anni di silenzio

La showgirl ha espresso come questo argomento sia sempre stato delicato per lei, in particolare per le etichette negative e le accuse ingiuste ricevute nel corso degli anni. “Sono passata per una sfascia famiglie, ho subìto e sofferto,” ha dichiarato la Vento. Ha anche espresso delusione per il modo in cui Totti ha gestito la situazione, affermando che lo avrebbe collocato in un girone del Purgatorio dantesco. Con queste parole, Flavia Vento chiude un capitolo che per vent’anni ha influenzato la sua immagine pubblica e privata.