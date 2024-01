Caso Ferragni: rumors di un possibile incontro con il Papa in Vaticano

0 SHARES Condividi Tweet

In mezzo al tumulto mediatico e giudiziario, circolano voci di un possibile intervento del Vaticano nel “Ferragni gate”, con indiscrezioni su un incontro riservato con Papa Francesco

Il Ferragni gate scuote anche il Vaticano

Il “Ferragni gate”, la vicenda che coinvolge l’imprenditrice Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata nella vicenda dei pandori Balocco, continua a generare fermento anche in ambiti inaspettati. Secondo recenti indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, la situazione sta creando movimento anche all’interno del Vaticano. Si parla di un possibile interessamento da parte di alcune figure influenti che potrebbero smuovere il Papa stesso in relazione al caso.

Ipotesi di un incontro riservato

Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Oggi, riporta che potrebbero esserci dei tentativi di organizzare un incontro riservato tra Papa Francesco e la coppia Chiara Ferragni e Fedez a Santa Marta. Queste supposizioni arrivano in un momento in cui la coppia sembra cercare di ritornare alla normalità, nonostante le continue voci e le speculazioni mediatiche che li riguardano, comprese quelle su una presunta crisi coniugale, poi smentita.

Le reazioni politiche e la difesa di Salvini

Il caso ha suscitato reazioni anche nel panorama politico italiano, con posizioni divergenti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Mentre la Meloni ha mostrato una netta contrarietà verso la Ferragni, Salvini si è espresso contro l’accanimento mediatico: “Non mi piace l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo,” ha detto Salvini. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inoltre commentato lo sfogo di Fedez contro l’assedio mediatico a cui la coppia è stata sottoposta.