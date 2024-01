Parrucchiera dei VIP muore bevendo un cappuccino mentre è nel suo salone: “Sembrava non riuscisse a digerirlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Monika Corrà, famosa parrucchiera dei VIP a Venezia, è morta a 61 anni mentre lavorava nel suo salone, lasciando la comunità sotto shock.

Monica Corrà: una vita tra i vip

Monica Corrà, celebre acconciatrice veneziana, è deceduta a 61 anni mentre svolgeva il lavoro che amava. Titolare del rinomato salone “Monika e Umberto” a Venezia, è stata una figura ben conosciuta e stimata nella comunità, soprattutto per essere stata la parrucchiera di molte celebrità. Da Naomi Campbell a Jean Moreau, da Silvana Pampanini a Stefania Sandrelli, molti VIP hanno frequentato il suo salone situato alla Merceria di San Salvador.

La tragica morte inaspettata

Il tragico evento si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 gennaio. Monica, che godeva di ottima salute, era impegnata nel suo lavoro quotidiano quando ha improvvisamente manifestato un malessere. Subito dopo aver espresso che non si sentiva bene, è crollata a terra priva di sensi. Nonostante i rapidi interventi dei sanitari, purtroppo non è stato possibile salvarla. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti coloro che la conoscevano in uno stato di shock e incredulità.

Il dolore del padre e il ricordo di una vita dedicata al lavoro

Umberto Carrà, il padre di Monica, già colpito dalla perdita di un figlio e di sua moglie negli anni passati, si trova ora a dover affrontare anche la scomparsa della figlia. Descrivendo Monica come una persona meravigliosa e dedita al suo lavoro, il padre ricorda con dolore i momenti dell’incidente: “Aveva bevuto un cappuccino e subito dopo si era sentita male. Sembrava che non lo avesse digerito… Ha fatto in tempo a dire ‘Non mi sento bene’ e un momento dopo non c’era più”. Questa perdita non solo colpisce la famiglia Carrà ma anche l’intera comunità veneziana, che perde una figura di spicco nel mondo dell’acconciatura e della moda.