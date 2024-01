Gatto Roscio, una baby gang lo colpisce con i petardi e lo uccide

0 SHARES Condividi Tweet

La comunità di Morlupo è sotto shock dopo la terribile uccisione di Roscio, un gatto randagio, per mano di una presunta baby-gang che lo ha torturato con i petardi.

Tragedia a Morlupo: la morte di Roscio

La tranquilla comunità di Morlupo, alle porte di Roma, si trova di fronte a un atto di violenza sconvolgente: la morte crudele di Roscio, un gatto randagio amato dai residenti. Roscio è stato brutalmente colpito con dei petardi e lasciato a morire in un parco pubblico. L’animale, che era stato adottato dalla comunità locale e curato da molti, inclusa la presidente dell’associazione Club Amici a quattro Zampe Odv, Loretta Marangoni, ha trovato una fine atroce.

La comunità in cerca di giustizia

La morte di Roscio ha scatenato una forte reazione nella comunità. L’indignazione e la richiesta di giustizia sono palpabili, con residenti e amanti degli animali che si uniscono nel dolore e nella condanna di questo atto barbaro. Le autorità, che si sono immediatamente attivate per indagare sull’accaduto, stanno cercando di identificare i responsabili attraverso le immagini di videosorveglianza.

Chiamata all’azione contro il maltrattamento degli animali

La tragedia di Roscio ha riacceso il dibattito sul maltrattamento degli animali e sulla necessità di pene più severe per coloro che compiono tali atti. Carla Rocchi, la presidente nazionale dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), ha sottolineato la crescente preoccupazione per la spirale di violenza contro gli animali, chiedendo che venga riconosciuta la pericolosità sociale di tali atti. La comunità di Morlupo e i sostenitori degli animali in tutta Italia sperano che questo caso non rimanga impunito e che si faccia giustizia per Roscio.