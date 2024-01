Chiara Ferragni parcheggia l’auto in modo irregolare, arriva Brumotti di striscia e la rimprovera, ennesima brutta figura per l’influencer

0 SHARES Condividi Tweet

L’influencer Chiara Ferragni è stata sorpresa da Striscia la Notizia mentre parcheggiava il suo SUV in modo irregolare in via Monte Napoleone, Milano, ricevendo il simbolico “premio” ironico dalla trasmissione.

Chiara Ferragni e il parcheggio a Milano

Chiara Ferragni è stata al centro di un episodio ripreso da Striscia la Notizia. Mentre si trovava in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano fashion, il suo SUV è stato notato parcheggiato in modo irregolare. Vittorio Brumotti, inviato della trasmissione nota per il suo impegno nella sicurezza stradale e nel rispetto delle regole, ha prontamente reagito assegnando alla Ferragni il classico “premio” ironico della trasmissione, conosciuto come “la mer*ina”, posizionandolo sul tettuccio del veicolo.

La reazione di Chiara Ferragni

Quando raggiunta da Brumotti, Chiara Ferragni ha ammesso il suo errore con un secco “Hai ragione”. La situazione è stata commentata anche da Ezio Greggio in un’anteprima del filmato, sottolineando come il SUV con le quattro frecce in mezzo alla strada fosse proprio quello della Ferragni. Nonostante la situazione fosse spiacevole, Brumotti ha ironizzato sull’accaduto, facendo un riferimento al recente scandalo del pandoro-gate in cui l’influencer è coinvolta, e suggerendo che la responsabilità del parcheggio irregolare fosse dell’autista e non direttamente della Ferragni.

La situazione mediatica attorno alla Ferragni

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione mediatica nei confronti di Chiara Ferragni, che recentemente è stata oggetto di diverse controversie, tra cui l’indagine del pandoro-gate. L’incidente del parcheggio, seppur minore, evidenzia come l’influencer sia costantemente sotto il riflettore dei media e del pubblico, che segue con attenzione ogni suo movimento e azione.