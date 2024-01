“Affari Tuoi”, Francesca del Friuli vince 16.000€ ma ne perde 100.000€ che erano nel suo pacco

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Affari Tuoi” condotta da Amadeus, la concorrente Francesca del Friuli Venezia Giulia ha accettato un’offerta di 16.000€, scoprendo poi che nel suo pacco c’erano 100.000€

La decisione di Francesca a “Affari tuoi”

Francesca, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia a “Affari Tuoi“, ha avuto una partita fortunata, conservando diversi pacchi rossi fino all’ultimo. Tuttavia, ha deciso di accettare l’offerta del dottore di 16.000€, nonostante nel suo pacco, il numero 16, si nascondessero 100.000€. Amadeus ha sottolineato che questa somma era già stata vinta nei due giorni precedenti, suggerendo una bassa probabilità che si ripetesse.

La sorpresa nel pacco

Al momento dell’apertura del pacco, Francesca e il marito hanno scoperto con sorpresa che conteneva effettivamente i 100.000€. Amadeus ha poi commentato che, se non avessero accettato l’offerta di 16.000€, l’offerta del dottore sarebbe probabilmente raddoppiata dopo l’apertura del penultimo pacco. Nonostante la delusione per non aver vinto la somma più grande, Francesca e il marito hanno affrontato la situazione con il sorriso.

Francesca, una concorrente simpatica e talentuosa

Durante la partita, Francesca si è dimostrata una concorrente simpatica, interagendo scherzosamente con Amadeus. Ha raccontato della sua lunga storia d’amore con il marito e della sua laurea in lingua cinese, stupendo il pubblico e il conduttore cantando “O Sole mio” in cinese, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Questo momento ha aggiunto un tocco di leggerezza e divertimento alla puntata, nonostante l’amara sorpresa finale.