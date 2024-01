Freddo artico in Italia: neve e calo delle temperature nel weekend

0 SHARES Condividi Tweet

Un’ondata di freddo artico è prevista per l’Italia nel weekend, con previsioni di neve, piogge e un significativo calo delle temperature, specialmente al Nord.

Arrivo del freddo artico

L’Italia si prepara a un weekend caratterizzato da un’ondata di freddo artico. Tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio, le previsioni indicano temperature in calo, con neve, pioggia e venti forti su gran parte del territorio. Un flusso d’aria artico-continentale porterà valori termici sotto la norma, con venti di Bora, Tramontana e Grecale, e nevicate previste fino a quote collinari in Appennino.

Le previsioni per venerdì e sabato

Oggi, venerdì 19 gennaio sarà una giornata nuvolosa su gran parte del Paese, con deboli piogge al Nord-Est, in Emilia Romagna, nelle regioni centrali e sulla Calabria tirrenica. La neve inizierà a cadere sulle zone appenniniche. Sabato, i venti forti da Nord Est porteranno ulteriori abbassamenti delle temperature, con piogge e nevicate al Centro-Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna.

Miglioramento previsto per domenica

Domenica 21 gennaio le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, con cielo soleggiato ma clima ancora invernale. Le temperature, soprattutto al Sud, rimarranno sotto la media stagionale, mentre al Nord si prevede un leggero aumento delle temperature massime. Tuttavia, persiste l’alto rischio di gelate nelle ore mattutine.

Allerta per il freddo estremo in Alto Adige

L’Alto Adige si prepara per un forte calo delle temperature, con previsioni di -20 gradi nelle zone più alte ed innevate. L’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe ha emesso un’allerta per maltempo e temperature estreme, consigliando precauzione e attenzione. Nel corso della prossima settimana, tuttavia, è previsto un clima più mite su scala climatica.