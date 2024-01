Raimondo Todaro oggi compie 37 anni e racconta l’amore ritrovato con Francesca Tocca: “Da separati cenavamo insieme e restavamo abbracciati anche per 25 minuti”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Tocca e Raimondo Todaro condividono i dettagli del loro percorso di riconciliazione dopo un periodo di separazione, sottolineando che l’affetto non è mai mancato nonostante la distanza.

Il ritorno di un amore

Francesca Tocca ha aperto il suo cuore raccontando come, nonostante i momenti difficili e le incertezze, abbia sentito il desiderio di tornare accanto a Raimondo. “All’inizio pensavo che dopo tutto quel che è capitato, che è stato detto e scritto, non saremmo tornati insieme, ad un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo,” ha condiviso Francesca.

La separazione non ha spezzato l’affetto

Raimondo Todaro ha spiegato che, anche durante il periodo di separazione, l’affetto tra loro non è mai venuto meno. “Abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. La mia bambina è l’unica che non ha mai creduto che fossimo separati,” ha detto Raimondo, evidenziando la forza del loro legame e il ruolo della loro figlia nel mantenerli uniti.

Auguri a Raimondo Todaro

In un giorno speciale, Raimondo Todaro festeggia il suo 37° compleanno, e con la notizia del loro riavvicinamento, si apre un nuovo capitolo nella vita della coppia. Questo ritorno insieme rappresenta non solo una riconciliazione amorosa, ma anche un esempio di come l’affetto e la comprensione reciproca possano superare le difficoltà.