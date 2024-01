“Uomini e Donne”: Maria De Filippi fuori di sé zittisce Alessandro: “Ma che stai dicendo, ma stai bene?”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Uomini e Donne” di ieri, giovedì 18 gennaio, Maria De Filippi interviene per difendere Barbara De Santi da un commento inappropriato di Alessandro Vicinanza.

Scontro in studio a “Uomini e donne”

Durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne”, Alessandro Vicinanza si è trovato al centro di una polemica a causa di una gaffe nei confronti di Barbara De Santi. Barbara aveva criticato il comportamento di Alessandro con Cristina Tenuta, accusandolo di “girare la frittata” a suo piacimento. La risposta di Alessandro, che ha messo in discussione l’età di Barbara e il suo approccio nelle relazioni, ha scatenato una reazione immediata da parte di Maria De Filippi.

L’intervento di Maria De Filippi

Maria De Filippi, conduttrice del programma, non ha esitato a intervenire per chiedere spiegazioni ad Alessandro sulla sua espressione sfortunata. “Cosa vuol dire che è una signora di 50 anni? – ha chiesto De Filippi – Ma che vuol dire questo modo di fare qua?”. Maria ha poi evidenziato come sia stato inappropriato per Alessandro criticare Barbara per la sua età, sottolineando che non è accettabile giudicare una persona su questo aspetto.

La De Filippi zittisce Alessandro

Nel tentativo di giustificarsi, Alessandro ha sottolineato che Barbara si era concentrata sull’aspetto estetico di un uomo, ma la De Filippi ha rapidamente ribattuto: “Se io voglio che Barbara sta al centro studio sulla Barbara, ci sta anche 64 minuti. Invece, tu che le dici una donna di 50 anni è brutto. Sembra che una donna di 50 anni sta sulla barba quando ormai dovrebbe urlare al miracolo. Ti senti bene?”. Con queste parole, Maria De Filippi ha chiuso la discussione, zittendo Alessandro e difendendo la dignità di Barbara.