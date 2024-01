Carmen Russo una delle “12 amanti di Stefano De Martino”? La risposta della ballerina

0 SHARES Condividi Tweet

Carmen Russo smentisce decisamente i rumor su un presunto flirt con Stefano De Martino, dichiarando l’infondatezza delle voci e confermando la stabilità del suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi.

Smentita di Carmen Russo sui gossip

Carmen Russo, nota ballerina e coreografa, ha recentemente chiarito una questione molto discutibile: la sua presunta relazione con Stefano De Martino.

In un’intervista con il settimanale “Nuovo”, ha rivelato di aver appreso da un amico l’esistenza di voci che la collegavano al popolare conduttore Rai.

“In giro dicono che io abbia un flirt con De Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy,” ha affermato Russo, smentendo categoricamente tali dicerie.

Queste voci, secondo Russo, sono completamente infondate e lei stessa immagina che Stefano De Martino ne abbia riso, come ha esclamato: “Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata.”

Dettagli del gossip e la sua smentita

La copertina di “Nuovo” mostrava un virgolettato su “La verità sul flirt con De Martino”, dove Carmen prende posizione contro le illazioni.

“Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla,” ha spiegato Russo, evidenziando la rapidità con cui le voci possono diffondersi e creare fraintendimenti.

Il solido matrimonio di Carmen Russo

In aggiunta, Carmen Russo ha approfittato dell’occasione per confermare la solidità del suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi, smentendo anche le voci di una presunta crisi coniugale.

“Ogni tanto escono queste bufale su di noi. Già tre, quattro mesi fa era circolata la stessa voce sulla crisi tra me e mio marito,” ha dichiarato.

Ha espresso preoccupazione per l’impatto di queste false notizie sulla loro figlia Maria, sottolineando però che la realtà quotidiana della loro famiglia è molto diversa dalle storie inventate dai media.

“Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla,” ha concluso Russo, tranquillizzando i suoi fan sulla forza e stabilità del suo matrimonio.