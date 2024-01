Morte misteriosa, Riccardo, personal trainer di 30 anni, trovato senza vita nel letto dal padre

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Shawo, personal trainer di 30 anni, è stato trovato morto a Fano. L’autopsia chiarirà le cause della sua scomparsa improvvisa.

Tragica scoperta a Fano

A Fano, la città è stata scossa dalla notizia della morte di Riccardo Shawo, un personal trainer di 30 anni.

Riccardo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via dell’Abbazia. La tragica scoperta è avvenuta ieri mattina, quando il padre, preoccupato per la sua mancata risposta al telefono, ha deciso di andare a controllare.

I dettagli del ritrovamento

Dopo numerosi tentativi infruttuosi di contattare Shawo, suo padre, preoccupato per la sua incolumità, si è recato nella sua casa.

La scena che lo ha accolto ha confermato le sue peggiori paure: il figlio giaceva inerte nel suo letto, senza dare segni di vita. Nonostante i tentativi di soccorso, è stato possibile solo constatare il decesso del giovane.

Indagini e autopsia in corso

La natura inaspettata del ritrovamento ha portato all’intervento della polizia del Commissariato di Fano e all’informazione dell’autorità giudiziaria.

È stata disposta un’autopsia per determinare le esatte cause della morte di Shawo, che si ritiene sia avvenuta nel sonno, tra sabato e domenica. Solo dopo i risultati dell’autopsia sarà possibile procedere con i funerali.

Il lutto a Fano

La morte di Riccardo Shawo ha lasciato la comunità di Fano in uno stato di profondo dolore. Shawo era ben conosciuto in città, dove gestiva una palestra e lavorava come personal trainer e insegnante di arti marziali.

La notizia della sua scomparsa ha provocato incredulità e tristezza tra amici e conoscenti, che lo ricordano come un “guerriero”, “forte ma con il cuore d’oro”, e lo descrivono come un ragazzo “semplice, intelligente e ironico nei momenti giusti”.