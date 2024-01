Una mancata precedenza fatale, Manuel muore a 18 anni in sella alla sua moto, il dolore della sua famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Il giovane Manuel Zerbelloni muore in un incidente di moto a Vittuone. La comunità di Sedriano è in lutto.

Incidente mortale per un giovane motociclista

Manuel Zerbelloni, un ragazzo di 18 anni, ha perso la vita in un incidente stradale.

Il tragico evento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 gennaio, quando Zerbelloni, alla guida della sua moto, è stato coinvolto in uno scontro a Vittuone.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda, ma purtroppo è deceduto nella notte tra sabato e domenica.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

La polizia locale di Vittuone sta attivamente indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le informazioni preliminari suggeriscono che Zerbelloni stava guidando verso casa quando, all’incrocio tra via Milano e via Cisliano, si è scontrato con una Dacia condotta da un uomo di 71 anni.

La causa esatta dello schianto è ancora da determinare, ma si sospetta che una mancata precedenza possa aver giocato un ruolo nell’incidente.

Dettagli del soccorso e conseguenze

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori della Croce Bianca sono intervenuti, rianimando il giovane prima di trasportarlo all’ospedale. Nonostante gli sforzi, Manuel Zerbelloni è deceduto poche ore dopo il suo arrivo al Niguarda.

L’uomo alla guida della Dacia è stato soccorso e portato all’ospedale di Magenta in codice verde.

Il lutto a Sedriano

A Sedriano, dove Manuel viveva con i genitori e la sorella, la notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole.

Il giovane era conosciuto per la sua grande passione per le moto, e il padre è un volto noto nella comunità, essendo un volontario della Croce Bianca locale. La città si stringe attorno alla famiglia Zerbelloni in questo momento di dolore.