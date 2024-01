Ilenia si ammala a Natale di Covid e rimane paralizzata, muore a 35 anni dopo settimane d’agonia, lascia due figli di 4 mesi e 5 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Ilenia Salaro, madre di due figli, muore a 35 anni per complicazioni post-Covid. Le autorità indagano sulla causa della sua morte, avvolta nel mistero.

Il mistero della morte di Ilenia Salaro

La tragica scomparsa di Ilenia Salaro, mamma di due bambini, sconvolge la comunità di Cisterna di Latina. La sua morte a soli 35 anni, seguita a complicazioni dopo aver contratto il Covid durante le festività natalizie, rimane un mistero.

Diversamente dai sintomi tipici del Covid, Ilenia ha sofferto di paralisi degli arti, una condizione che l’ha costretta a cercare cure ospedaliere urgenti.

La sua situazione si è aggravata nonostante i tentativi di cura in tre diversi ospedali, portando infine alla sua morte per cause ancora sconosciute.

Cronaca di una lotta disperata

Il calvario di Ilenia è iniziato durante il Natale, quando ha sviluppato sintomi atipici del Covid.

Dopo il ricovero, i medici hanno eseguito prelievi di midollo per escludere una possibile leucemia, ma gli esiti sono stati negativi.

Con il peggioramento delle sue condizioni, Ilenia è stata trasferita all’ospedale di Tor Vergata, dove ha subito un intervento al cuore, seguito da un ulteriore trasferimento d’urgenza al San Camillo.

Nonostante gli sforzi medici, la sua lotta si è conclusa tragicamente.

Le parole toccanti della sorella

La morte di Ilenia lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi familiari e conoscenti, compreso il marito e i due bambini.

Ilenia, nota anche per il suo allevamento di alpaca, è ricordata attraverso le parole commoventi della sorella.

In una lettera d’addio condivisa sui social, esprime il dolore per la perdita e la promessa di proteggere e onorare la memoria di Ilenia attraverso i suoi figli.