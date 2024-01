Giuliano Sangiorgi oggi compie 45 anni: “L’amicizia vera esiste e io la vivo con la mia band, senza di loro sarei perso”

0 SHARES Condividi Tweet

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ora 45enne, rivela il suo desiderio di rimanere giovane di spirito, vivendo una vita piena di amicizie, musica e festa.

Giuliano Sangiorgi: eternamente giovane

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, celebra i suoi 45 anni con uno spirito giovane e libero. “Non ho paura di morire, ma ho paura di diventare grande. Mi sento fermo a 25 anni,” afferma Sangiorgi. Questo desiderio di mantenere la giovinezza è una costante nella sua vita, riflettendo un’anima che non vuole invecchiare.

L’importanza dell’amicizia e della vita sociale

L’amicizia gioca un ruolo cruciale nella vita di Sangiorgi. “L’amicizia vera esiste e la vivo da 20 anni con la band. Senza loro sarei perso,” confessa. Amante della compagnia, Sangiorgi descrive la sua villa al mare come un centro di vita sociale incessante, dove amici e festa non mancano mai. “Mi piace stare in compagnia, avere la casa sempre aperta agli amici, cucinare per gli altri,” dice con passione. E poi: “La mia villa al mare è sempre piena di gente, ci viene chiunque, facciamo feste pazzesche. Non posso immaginare un futuro in cui la casa è solo mia, e non voglio cambiare il modo di rapportarmi alle persone perché si deve crescere e maturare. Insomma, fosse per me resterei cialtrone tutta la vita. Io ho bisogno di dare”.

La forza dei Negramaro e il bisogno di dare

La sua carriera con i Negramaro si fonda su una collaborazione creativa e un forte legame di amicizia. “Perché sto ancora nei Negramaro? Perché io le mie canzoni le do a loro,” spiega Sangiorgi. La band, per lui, è più di un gruppo musicale; è una famiglia artistica e un mezzo per esprimere la sua arte. “Da solo non avrei realizzato quello che abbiamo fatto come band. Io sono un sesto,” conclude orgogliosamente, sottolineando il valore del lavoro di squadra e dell’amicizia.