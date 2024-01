Amici, l’ex professore Marco Maccarini rivela come è diventata gelida Maria De Filippi dopo che lui ha dato un consiglio ad Andreas Muller

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex professore di “Amici”, Marco Maccarini, descrive come il suo consiglio ad Andreas Muller abbia influenzato negativamente il suo rapporto con il talent show e Maria De Filippi

Marco Maccarini e il fatale consiglio ad Andreas Muller

Marco Maccarini, durante un’intervista nel podcast “Umani molto Umani”, ha condiviso un episodio cruciale risalente al suo periodo in “Amici”. Nel 2015, Maccarini, all’epoca professore di canto del famoso talent show, ha offerto un consiglio ad Andreas Muller, in una giornata in cui il ballerino era visibilmente turbato. “Una sera ero a cena con Kledi ed è passato un ballerino che era letteralmente in lacrime, si trattava di Andreas Muller. Kledi lo chiama e gli dice ‘Non devi prendertela in questo modo’. Allora sono intervenuto anche io e gli ho detto ‘tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cosa sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti, devi immergerti in questo spettacolone’,” ha detto Maccarini, descrivendo il suo tentativo di motivare il giovane artista.

La reazione della produzione di Amici

Questo gesto di Maccarini, però, non è passato inosservato agli occhi vigili della produzione di “Amici”. “Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*ato come una bestia, mi dice ‘ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo’,” ha rivelato Maccarini, illustrando come la sua buona intenzione si sia trasformata in un problema. Anche se ha cercato di chiarire l’intento delle sue parole, questo non ha migliorato la situazione. Maccarini ha percepito un netto cambiamento nell’atteggiamento di Maria De Filippi nei suoi confronti dopo quell’incidente. “Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale,” ha spiegato Maccarini.

Le ripercussioni sul rapporto con Maria De Filippi e Amici

Le parole di Maccarini a Muller hanno avuto un impatto significativo sul suo rapporto con “Amici” e Maria De Filippi. Un semplice consiglio, dato con l’intento di aiutare un giovane talento, si è trasformato in un punto di svolta nella carriera di Maccarini nel mondo della televisione. Questo episodio ha dimostrato come a volte, anche le intenzioni più positive possano essere fraintese, portando a conseguenze inaspettate. Maccarini ha così spiegato che questo evento gli ha cambiato il corso della sua esperienza nel noto talent show, segnando una fine imprevista alla sua collaborazione con il programma e con Maria De Filippi.