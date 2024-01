Tragico ritrovamento, 39enne trovato senza vita in un fossato vicino al suo scooter, era scomparso da due giorni

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 39 anni è stato tragicamente trovato morto in un fossato a Castellucchio. La comunità locale e la famiglia lo cercavano da giorni.

Tragica scoperta in provincia di Mantova

Mercoledì 24 gennaio, si è verificato un tragico evento nel comune di Castellucchio, in provincia di Mantova.

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto in un fossato. “Sua moglie e i suoi figli lo cercavano da due giorni”, riportano le fonti locali. La famiglia lo attendeva a casa lunedì sera dopo il lavoro, ma l’uomo non è mai rientrato.

La comunità di Goito si mobilita

La scomparsa dell’uomo ha scatenato una vasta ricerca. La comunità indiana di Goito si è unita agli sforzi per trovarlo.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, vicino al suo scooter, sulla strada Gabbiana, un’area rurale di Castellucchio.

Un passante ha notato il motorino e il corpo nel fossato, dando immediatamente l’allarme. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, constatando purtroppo solo il decesso.

“Non ci sono segni di violenza sul corpo”, hanno comunicato le autorità. Si ipotizza che l’uomo possa essere morto già lunedì. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica degli eventi.

Una perdita dolorosa per la famiglia

La vittima lascia una moglie e due figli piccoli. Era un residente italiano da diversi anni e lavorava in un allevamento di vitelli tra Castellucchio e la frazione di Gabbiana.

“Il magistrato potrebbe ordinare un’autopsia per determinare le cause dell’incidente, come un malore improvviso o una strada ghiacciata”, si apprende dalle fonti. La comunità di Castellucchio e Goito è in lutto per la perdita di un membro stimato e ben voluto.