Addio alla mamma di Simona Izzo, Liliana D’Amico aveva 92 Anni

Liliana D’Amico, madre dell’attrice Simona Izzo, è scomparsa a 92 anni. Il marito di Simona, Ricky Tognazzi, ha condiviso un commovente ricordo su Instagram.

L’addio a Liliana D’amico

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, Liliana D’Amico, la madre della famosa attrice Simona Izzo, si è spenta all’età di 92 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata attraverso un post su Instagram di Ricky Tognazzi, regista e attore nonché marito di Simona Izzo. Con una foto commovente, Tognazzi ha reso omaggio a Liliana: “Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly”. Questo tributo sottolinea il forte legame che aveva sviluppato con la madre della sua moglie. Al momento, le cause del decesso non sono state rese note.

Il ricordo di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi ha condiviso un ricordo personale di Liliana D’Amico, esprimendo il suo affetto e la sua stima per lei. Nel suo post su Instagram, ha scritto: “Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto. ‘Quanto siete belli!’ Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie.” Queste parole riflettono il profondo impatto che Liliana ha avuto sulla vita di Tognazzi e della sua famiglia.

La vita di Liliana D’amico

Liliana D’Amico, nata il 19 agosto 1931, era la moglie di Renato Izzo, un’icona nel mondo del doppiaggio italiano. Insieme hanno fondato la società di doppiaggio Gruppo Trenta, ora Pumais Due. Dal loro matrimonio sono nate quattro figlie: Simona, Giuppy, Fiamma e Rossella. Tutte hanno seguito le orme dei genitori nel mondo del doppiaggio. Renato Izzo, il marito di Liliana, è scomparso nel 2009 all’età di 80 anni a seguito di complicazioni post-chirurgiche. La morte di Liliana D’Amico segna la fine di un’era per la famiglia Izzo, ricordata con affetto e stima per il suo contributo al mondo del doppiaggio e per il suo ruolo di madre amorevole.