“La Volta Buona”, Caterina Balivo non le manda a dire su tutta la storia di Ilary Blasi: “Che brutta fine” e la Blasi risponde

Caterina Balivo ha espresso giudizi severi su Ilary Blasi nel suo programma “La Volta Buona”, mentre la Blasi mantiene la sua posizione riguardo la controversa separazione con Francesco Totti.

Caterina Balivo contro Ilary Blasi: polemiche in tv

Caterina Balivo ha scatenato una nuova ondata di polemiche attorno alla già controversa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel suo programma “La Volta Buona”, la Balivo ha lanciato giudizi duri sulla conduttrice e sulla fine della sua storia d’amore con Totti. Queste dichiarazioni arrivano in seguito alle rivelazioni di Cristiano Iovino, il presunto amante di Blasi, che ha svelato dettagli della loro relazione al di là di un semplice caffè. La Balivo ha sottolineato come la vicenda abbia preso una piega inaspettata, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Iovino.

Commenti e analisi a La volta buona

Nel corso della trasmissione, la Balivo ha ospitato Valeria Di Corrado, la giornalista che ha intervistato Iovino. Di Corrado ha confermato l’importanza delle dichiarazioni di Iovino, sottolineando il suo dispiacere per essere stato coinvolto nel documentario “Unica” senza consenso. La Balivo, riflettendo sulla fine della storia tra la Blasi e Totti, ha commentato: “Tutti hanno raccontato tutto… E il documentario, l’intervista, e poi c’è il libro… Insomma, la fine è stata pessima se pensiamo a come è partita questa storia d’amore”. Anche la giornalista Incoronata Boccia ha partecipato al dibattito, criticando la mancanza di stile e galanteria in tutta la vicenda.

Ilary Blasi mantiene la sua posizione

Di fronte a queste aspre critiche, Ilary Blasi ha scelto di rispondere in modo diretto e conciso. Venuta a conoscenza delle dure parole di Cristiano Iovino e del diffondersi di voci che la dipingerebbero come una bugiarda, la Blasi ha ribadito la sua verità, senza lasciarsi intimidire dalle accuse. Ha dichiarato tramite il Corriere della Sera: “La mia verità resta quella che ho già raccontato”. Inoltre, è prevista l’uscita di un libro della Blasi sulla vicenda, che potrebbe contenere ulteriori dettagli o commenti su questo complicato capitolo della sua vita.