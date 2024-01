Sveglia di fuoco nel quartiere Libertà di Bari: spari e vetri rotti in Via Indipendenza

0 SHARES Condividi Tweet

Un’ennesima sparatoria ha scosso il quartiere Libertà di Bari, con la polizia locale intervenuta in via Indipendenza dopo segnalazioni di vetri rotti e possibili fori di proiettile.

Sparatoria mattutina scuote il quartiere Libertà

Il quartiere Libertà di Bari si è svegliato sotto il segno della tensione a causa di un’ennesima sparatoria.

“Le volanti della polizia locale sono intervenute in via Indipendenza”, si apprende dalle fonti sul posto, segnalando una situazione di emergenza e di allarme tra gli abitanti.

La segnalazione al 112 che ha scatenato l’intervento parlava di vetri rotti e di possibili fori di proiettile su un’abitazione, un dettaglio che pone ulteriori domande sulla natura e sulle cause dell’evento.

Indagini in corso: nessuna pista esclusa

Sul luogo del fatto, la polizia sta conducendo rilievi accurati per cercare di ricostruire l’accaduto. “Gli agenti della polizia stanno provvedendo ad eseguire i rilievi”, riportano le fonti, indicando un’intensa attività investigativa.

In questa fase, nessuna pista viene esclusa, lasciando intendere che gli inquirenti stanno considerando diverse ipotesi e cercando di far luce sull’episodio, in un quartiere già segnato da episodi simili in passato.

Tensione e preoccupazione tra i residenti

La sparatoria ha inevitabilmente generato tensione e preoccupazione tra i residenti del quartiere Libertà, un’area che ha già vissuto momenti di simile inquietudine.

Le attività investigative in corso sono fondamentali per fornire risposte ai cittadini e per cercare di garantire sicurezza in un contesto urbano che vive momenti di evidente difficoltà.