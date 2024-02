Ciro rivela alcuni dettagli strazianti su gli ultimi giorni di vita di sua madre, Sandra Milo

Il figlio di Sandra Milo, Ciro, ha condiviso dettagli strazianti sugli ultimi giorni di vita della madre.

Le ultime settimane di Sandra Milo

Ciro, figlio di Sandra Milo, ha recentemente rivelato dettagli dolorosi sulla salute e i momenti finali della madre.

“Siamo andati a fare delle analisi per un problema all’anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua. Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. La sofferenza è stata veramente tanta. Meno male che non l’ho fatta ricoverare perché il giorno prima che morisse si era liberato un posto, ma ho preferito tenerla con me”,

ha detto Ciro.

Il giorno della scomparsa di Sandra

La iconica attrice si è spenta proprio nel giorno del compleanno del nipote, il primogenito di Ciro.

“Per mio figlio è stata durissima, la mia mamma è morta alle 8.25, nel giorno del suo compleanno. Lui era scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque una festicciola. Gliel’ho detto il giorno dopo che la nonna se n’era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri”, ha rivelato Ciro.

Ricordando Sandra e i suoi amati cagnolini

Ciro ha inoltre rivelato il dolce ricordo dei due cagnolini di Sandra Milo e il loro comportamento dopo la sua scomparsa.

“Jim ti appoggiava con delicatezza il muso sulle gambe, quando ti sedevi in poltrona, e tu lo accarezzavi dolcemente mentre Lady in modo discreto ti leccava la mano. Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati. Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all’orizzonte. Avrò sempre cura di Jim e Lady che sono i miei greyhounds – per quanti si sono chiesti che fine potessero fare, specifico che sono intestati a me fin dal loro arrivo in Italia dall’Irlanda – e sono stati anche i tuoi”, ha condiviso Ciro.