Mistero a Fermo, 60 enne trovata morta in casa, era scomparsa da settimane

0 SHARES Condividi Tweet

Donna di 60 anni trovata senza vita nel suo appartamento nei pressi di Fermo, Marche. L’allarme è stato dato da una segnalazione del “Comitato residenti Tre Archi”.

Segnalazione del comitato residenti Tre Archi

“Una donna di 60 anni è stata trovata morta”, è quanto riferisce il Comitato residenti Tre Archi. Alle 18:30 di giovedì 1 febbraio, a Fermo nelle Marche, le forze dell’ordine vengono chiamate a intervenire in un appartamento, dove la sventurata vittima è stata trovata senza vita.

Tutto ha avuto inizio quando Gabriele Voltattorni, presidente del Comitato residenti Tre Archi, è stato contattato su Facebook da una parente della vittima. Dopo una serie di tentativi di contatto infruttuosi con la donna, l’uomo ha deciso di avvisare il numero unico di emergenza 112.

Donna di 60 anni trovata senza vita a Fermo

Gli agenti, accorsi, non hanno trovato segni di effrazione nell’appartamento e “il corpo senza vita della vittima è stato rincontrato riverso sul pavimento”, affermano.

Da una prima analisi, pare che la donna fosse morta da alcune settimane, forse l’ultima volta che si è avuto contatto con lei era più di due settimane fa.

“Era una brava persona”, dichiara Gabriele Voltattorni, “amata da tutti e molto conosciuta nel quartiere.”

Le indagini proseguono

I carabinieri di Fermo stanno ora cercando di ricostruire la dinamica della morte e le sue cause. La donna di origini ucraine, viveva da molti anni in Italia lavorando come badante.

A confermare le sue buone condizioni di salute e il forte legame con il quartiere è il presidente del Comitato residenti Tre Archi, Gabriele Voltattorni, che ha infine espresso il suo dispiacere per l’accaduto.