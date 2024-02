Verissimo, Matteo Renzi risponde all’attacco ricevuto da Chiara Ferragni: “Se ha il coraggio, ne possiamo parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Il leader politico Matteo Renzi ritorna sulla questione con Chiara Ferragni durante il programma Verissimo, sottolineando le divergenze tra le idee politiche ed i metodi di comunicazione.

Verissimo: Renzi parla di Chiara Ferragni

Matteo Renzi ricorda il momento in cui ha dovuto affrontare la critica mossa da Chiara Ferragni sulla sua gestione politica. “Io mi ricordo quando qualche anno fa il mio telefonino iniziò a squillare con messaggini con scritto ‘ma cosa hai fatto?’. Questo perché Chiara Ferragni aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con la mia faccia e la scritta ‘politici fate schifo’.” Renzi poi continua, annunciando: “Oggi non faccio polemica con Chiara Ferragni perché bisogna rispettare e non essere ipocriti. Quelli che la osannavano fino a due anni fa adesso l’attaccano. Io non partecipo al coro dei vigliacchi e dei ruffiani.”

Il confronto sul DDL Zan

L’affare risaliva al luglio 2021, un momento difficile per Matteo Renzi, a causa del contestato DDL Zan. Dopo l’attacco di Chiara Ferragni, Renzi aveva risposto: “Chiara Ferragni entra nel dibattito sulla Legge Zan dicendo ai suoi 24 milioni di follower ‘Che schifo che fate politici’, con la mia faccia. Ho sempre difeso la Ferragni da chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il ruolo degli influencer. Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica?“

Confronto aperto: Renzi pronto al dialogo

Il leader politico ha manifestato la sua disponibilità al confronto con Chiara Ferragni. “Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie idee in un contraddittorio. Se ha questo coraggio, naturalmente.” Un invito aperto, che solo l’influencer può decidere se accettare o meno. A questa proposta di dialogo, però, non è mai pervenuta risposta da Ferragni, restando quindi il confronto, almeno per ora, in sospeso.