“C’è posta per te”, mamma tentenna se riabbracciare la figlia dopo 18 anni e la figlia esplode di rabbia: “Questa indecisione è già una risposta”

Forte emozione a “C’è posta per te” quando Graziana ritrova Mariastella, la madre che l’aveva abbandonata 18 anni prima.

Graziana rivede la madre dopo 18 anni

Nella puntta di “C’è posta per te”, andata in onda ieri, sabato 3 febbraio, c’è stato un momento emozionante quando Graziana ha finalmente rivisto sua madre, Mariastella, dopo 18 anni di separazione. Mariastella ha lasciato la sua famiglia, inclusi Graziana, le sue due sorelle e suo fratello (che in seguito è morto in un incidente stradale) 18 anni prima e non ha mai fatto un passo verso di loro in tutto questo tempo, nemmeno con un semplice messaggio sui social.

“Graziana mi ha detto ‘non ho visto mia mamma per 18 anni'”, ha condiviso De Filippi. “L’ultima volta che l’ho vista era al funerale di mio fratello, aveva solo 17 anni. Da allora, lei non ha mai contattato noi. Le due sorelle di Graziana non possono nemmeno immaginare di rivedere o ascoltare la nostra madre.”

La verità di Mariastella

Tocca a Mariastella rispondere alle accuse e spiegare perchè ha abbandonato la sua famiglia. “Sono stata tradita ripetutamente dal mio ex-partner. Ho cercato di non ferire i miei figli con questa situazione. Ma alla fine, non ce l’ho fatta e mi sono allontanata. Non avevo una casa e ho dovuto dormire nella mia auto. Mi aspettavo che qualcuno bussasse alla mia porta per avere spiegazioni. Non ho cercato le mie figlie sui social perché non li uso.”

Quando Maria De Filippi, ha chiesto se desidera rivedere Graziana, Mariastella è rimasta in silenzio. Questo stato di incertezza ha provocato una reazione di rabbia in Graziana. “Addirittura deve pensarci, questa è già una risposta! Non la voglio più rivedere. Mi sento più leggera ora, sarò la madre migliore per miei figli.”

La busta rimane chiusa

Di fronte a questo conflitto emozionale, Maria De Filippi ha deciso di chiudere la busta “C’è posta per te” senza che ci sia stata una riunione tra madre e figlia. “Chiudo allora entrambe le buste”, ha concluso, mettendo fine a questo episodio intenso e rivelatore.